L’Italia ha concluso il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 posizionandosi al quinto posto. Nel match decisivo, gli azzurri hanno battuto la Germania con un risultato di 5-2. La partita si è svolta all’Arena Santa Giulia nel capoluogo lombardo, determinando così il piazzamento finale della squadra italiana nel torneo.

L’Italia ha concluso al quinto posto il torneo di sledge hockey che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Germania per 5-2 nel match che metteva in palio il piazzamento all’Arena Santa Giulia nel capoluogo lombardo. La manifestazione si è conclusa con il sorriso per gli azzurri, che possono ritenersi soddisfatti per il cammino intrapreso negli ultimi dieci giorni e per il buon gioco offerto al proprio pubblico. La nostra Nazionale è andata sotto nel punteggio in seguito al gol siglato da Bernhard Hering nel primo tempo, ma hanno poi prontamente reagito nella seconda frazione, pareggiando i conti con la stoccata di Christoph Depaoli e poi rispondendo con la rete di Nikko Landeros alla marcatura di Bernhard Hering. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sledge hockey, Italia quinta alle Paralimpiadi: Germania battuta con le doppiette di Landeros e Rosa

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