Le notizie più importanti di oggi 28 gennaio 2026 a Latina e in provincia

Questa mattina a Latina e nei comuni vicini sono accaduti diversi fatti che tengono banco. La giornata si è aperta con alcune emergenze, tra cui un incendio in un deposito e un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto, mentre le autorità stanno ancora facendo chiarezza sui dettagli. La città vive una giornata intensa, con cittadini e operatori che si muovono tra le notizie che si susseguono.

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Di seguito un breve riepilogo dei fatti principali avvenuti oggi, mercoledì 28 gennaio, sul territorio pontino. - E' saltato a causa della pioggia il sit in degli studenti del Pacinotti in sostegno della dirigente scolastica, sospesa per tre giorni dopo la relazione degli ispettori del Ministero per la morte di Paolo Mendico. Ora Ivan Roberto Mendico, in rappresentanza della famiglia di Paolo, ha inviato una lettera formale di segnalazione al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, esprimendo una ferma e profonda indignazione per la manifestazione.

