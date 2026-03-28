Questa mattina davanti al supermercato del gruppo Pam di Marghera si è svolto un presidio sindacale a tutela di nove lavoratori del negozio di Corso del Popolo, chiuso da metà marzo. Le addette hanno raccolto circa 500 firme contro i trasferimenti, che li porterebbero a spostarsi tra Bologna, Trieste, Lignano e Verona. L'azienda ha deciso di procedere con i trasferimenti, nonostante accordi verbali precedenti.

Protesta questa mattina al Panorama di Marghera, i clienti mostrano solidarietà. 9 lavoratori su 13 del supermercato appena chiuso spostati tra Verona, Trieste, Bologna e Lignano. Lunedì incontro in regione Con l'occasione Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno anche organizzato una raccolta firme per cercare il sostegno e la solidarietà dei clienti. In circa tre ore sono state raccolte oltre 500 firme, fanno sapere i sindacati. Queste saranno inviate all'azienda, che nonostante il clamore mediatico finora non è tornata sui suoi passi, e alle istituzioni: lunedì è previsto un incontro alla direzione lavoro regionale. «Pam... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Le addette dell'ex Pam di Corso del Popolo raccolgono 500 firme contro i trasferimenti

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