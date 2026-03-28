L’anatomopatologo tra crisi di vocazione e Ia | Dietro un referto non c’è una macchina

Un anatomopatologo svolge un ruolo cruciale all’interno di un ospedale, analizzando campioni biologici per supportare diagnosi mediche. Nonostante siano invisibili alla maggior parte delle persone, il loro lavoro si basa esclusivamente su competenze umane, senza l’ausilio di macchinari automatizzati. Recentemente, alcuni professionisti del settore hanno espresso difficoltà legate a una crisi di vocazione e all’uso dell’intelligenza artificiale.

(Adnkronos) – Lavorano dietro le quinte di un ospedale, ma sono fondamentali per ogni tipo di diagnosi. Negli ultimi anni le vocazioni per questa specializzazione medica sono in calo – pur avendo conosciuto la ribalta per i personaggi di serie tv, da 'Rosewood' alla produzione italiana 'L'allieva' dove diventano veri e propri detective aggiunti –. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Albanese torna dietro (e davanti) la macchina da presa con una commedia umana e paradossale(askanews) – Si intitola Lavoreremo da grandi, il nuovo film di e con Antonio Albanese, di cui è stato diffuso il trailer.

Leggi anche: Don Massimo entra in crisi mettendo in dubbio la sua vocazione e il ruolo di prete