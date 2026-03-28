Lady Gaga compie 40 anni | la vita e la carriera di una vera icona

Lady Gaga compie 40 anni il 28 marzo. Nata a New York, è una cantante e attrice statunitense conosciuta per la sua musica innovativa, i look eccentrici e la personalità distintiva. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni con numerosi album e premi, affermandosi come una delle figure più riconoscibili nel panorama dello spettacolo.

Lady Gaga festeggia i 40 anni. La cantante, attrice e artista statunitense, nota per la sua musica innovativa, i suoi look stravaganti e la personalità carismatica, nasce infatti il 28 marzo a New York. Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 19 anni. Ha abbandonato gli studi universitari per dedicarsi alla musica e ha lavorato come cantante in vari locali di New York prima di essere scoperta da Rob Fusari, un produttore musicale. Il suo debutto discografico, “The Fame”, è stato pubblicato nel 2008 e ha avuto un grande successo, grazie a singoli come “Just Dance” e “Poker Face”. Da allora, Lady Gaga ha vinto 16 Grammy Awards e ha recitato in film come “A Star is Born” e “Joker: Folie à Deux”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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