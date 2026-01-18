il regista iraniano bahram ark si ribella alla censura del suo paese e parte in cerca di un luogo dove mostrare il suo film

Bahram Ark, regista iraniano di circa quarant'anni, si oppone alla censura nel suo paese e cerca un luogo dove poter mostrare il suo film. Nonostante le restrizioni e le difficoltà, Ark continua a lavorare con determinazione, rappresentando una voce di resistenza nel panorama cinematografico iraniano. La sua storia si inserisce nel contesto di altri registi iraniani che, come Jafar Panahi, affrontano il divieto di proiezione delle proprie opere in patria.

D IVINE COMEDY Genere: commedia??? Regia: Ali Asgari. Con Bahram Ark, Sadaf Asgari, Bahman Ark, Faezeh Rad, Mohammad Soori “Un semplice incidente”: il film del regista iraniano Jafar Panahi dopo la prigione in Iran X Leggi anche › “Kafka a Teheran”, il film che racconta l’Iran e le sue regole Bahram Ark, regista quarantenne, non è mai riuscito a proiettare i suoi film in patria, l’Iran. La censura, infatti, non gradisce che l’intera sua filmografia, forse troppo autoriale, sia stata girata nell’Azerbaigian iraniano, dove si parla turco. Leggi anche › “La bambina segreta” di Ali Asgari: la recensione di Paolo Mereghetti Quando il ministero della Cultura mette il veto per l’ennesima volta, Bahram si ribella e parte per un on the road urbano (i gironi infernali del titolo, ma a ritmo di jazz) a bordo di una vespa rosa insieme alla giovane produttrice, in cerca di un luogo dove mostrare il suo film. 🔗 Leggi su Iodonna.it

