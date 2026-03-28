La New Balance Ellipse v1 torna a proporre un modello di scarpa da corsa che punta sulla praticità e sulla comodità, in contrasto con le scarpe ultra-leggere e tecnologiche di nuova generazione. Il design è semplice e funzionale, pensato per chi cerca un prodotto affidabile senza accentuare le caratteristiche tecniche più avanzate. La scarpa si rivolge a chi desidera un'esperienza di corsa più naturale e meno orientata alle prestazioni estreme.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La New Balance Ellipse v1 mi ha restituito la gioia della corsa. Un tempo adoravo correre. Mi piaceva davvero tanto. Mi alzavo prima di andare al lavoro e macinavo 10 km come se niente fosse, con gli AirPods nelle orecchie, senza pensare a nient’altro se non a ciò che stavo ascoltando e a dove sarei andato dopo. Era semplice, e semplicemente. funzionava. Poi ho iniziato a prenderla sul serio. Un paio di mezze maratone si sono trasformate in maratone complete e, a un certo punto, ho persino corso una super maratona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La New Balance Ellipse v1 è l'antidoto alle super-scarpe che rende di nuovo divertente correre

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