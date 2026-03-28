Una ginecologa ha affermato che una singola occasione può essere sufficiente a contrarre infezioni sessualmente trasmesse. In tutta Europa si registra un incremento dei casi di Ist, con particolare attenzione a giovani e soggetti con immunodeficienza. I dati evidenziano come queste categorie siano più vulnerabili ai rischi legati alle infezioni trasmesse durante i rapporti sessuali.

Roma, 28 marzo 2026 – Giovani e persone immunodepresse rischiano di più per le infezioni sessualmente trasmesse (Ist), in aumento in tutta Europa. Lo sottolinea Elsa Viora, presidente Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia). E spiega: “La fascia adolescenziale è una categoria di per sé più a rischio perché il sistema immunitario non è ancora del tutto maturo, perché c'è meno consapevolezza di questo pericolo e di gravidanze non desiderate. Sono questi i due rischi quando si hanno rapporti non protetti. Basta un rapporto non protetto per mettersi nei guai. La campagna contro le infezioni sessuali richiede prima di tutto un lavoro culturale, controcorrente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ginecologa sulle infezioni sessuali: “Perché basta una volta sola per mettersi nei guai”

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