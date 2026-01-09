Nell’attacco condotto dagli Stati Uniti in Venezuela sarebbero state uccise cento persone tra cui civili

Il ministro dell’Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha dichiarato che durante l’attacco statunitense a Caracas il 3 gennaio, in cui è stato catturato il presidente Nicolás Maduro, sarebbero state uccise circa cento persone, tra cui civili. Questo episodio solleva preoccupazioni sulla gravità delle operazioni militari e le conseguenze per la popolazione locale.

Il ministro dell’Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha fatto sapere che, nel corso dell’attacco compiuto dagli Stati Uniti a Caracas il 3 gennaio, durante il quale i militari americani hanno catturato il presidente Nicolás Maduro, sarebbero state uccise almeno cento persone persone. Tra queste, ci sarebbero sia militari che civili. È il primo annuncio da parte delle autorità a tirare in ballo la popolazione. Fino ad ora, si era parlato di ventitré soldati venezuelani uccisi, oltre che a trentadue membri della guardia dell’ex presidente e dell’Intelligence cubana. Il ministro Cabello non ha fornito ulteriori dettagli sui civili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

