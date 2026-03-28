Inter Roma Gasperini trema | un titolarissimo salta la sfida di San Siro? La situazione

L’Inter potrebbe affrontare la partita contro la Roma senza uno dei suoi titolari, poiché Wesley non sarà disponibile a causa di un infortunio. La sfida è prevista per domenica sera a San Siro e questa assenza rappresenta una perdita importante per i giallorossi. La situazione è stata comunicata ufficialmente e potrebbe influire sulla formazione di Gasperini.

di Alberto Petrosilli Inter Roma, Gasperini perde Wesley per la sfida di domenica sera a San Siro: grossa tegola per i giallorossi. Chivu ritrova Lautaro. L’attesa per il big match di Pasqua a San Siro cresce, con l’ Inter di Cristian Chivu chiamata a invertire la rotta dopo un periodo appannato che ha messo a rischio il primato da 69 punti. La sfida del 5 aprile contro la Roma rappresenta uno snodo cruciale per lo scudetto, e il tecnico nerazzurro punta tutto sul rientro di Lautaro Martinez, considerato l’unico in grado di scuotere il gruppo dal pericoloso tunnel recente. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Roma a Pasqua: Chivu ritrova Lautaro per lo scudetto, Gasperini perde Wesley. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma, Gasperini trema: un titolarissimo salta la sfida di San Siro? La situazione Articoli correlati Inter Napoli, tegola per Conte: conferma ufficiale, il titolarissimo salta il big match di San Sirodi Redazione Inter News 24Inter Napoli, arriva la conferma in vista della sfida di domani sera a San Siro: Antonio Conte non recupera l’infortunato... Leggi anche: Allenamento Roma, novità importanti da Trigoria: Gasperini recupera un titolarissimo per la sfida alla Juve! Contenuti e approfondimenti su Inter Roma Temi più discussi: FLASH| Disastro Newcastle, dramma Azzurro: Tonali KO, l'Italia trema in vista dei Playoff; Dal Milan alla Roma: 30 milioni già accettati, la Juve trema; Infortunio Mancini, dramma Roma ed Italia: Gattuso trema, le condizioni; Salta il rinnovo con l’Inter: colpaccio Roma. Roma, Soulé si allena in gruppo: Gasperini sorride. Cosa filtra verso il big match contro l'InterL'argentino torna ad allenarsi con la squadra dopo 50 giorni d'assenza e ora l'obiettivo è recuperare la condizione per rientrare in campo dopo la sosta per le nazionali ... tuttosport.com Roma, Gasperini in bilico: con l'Inter primo esame. Si fanno già due nomi per il futuroIl futuro di Gian Piero Gasperini è tutt'altro che scritto. La Roma lo stima molto e ritiene ottimo il lavoro fin qui fatto, ma molto ovviamente dipende dalla qualificazione o meno alla prossima Champ ... msn.com Domani Inter-Roma per la Coppa Italia, Rossettini: "Nerazzurre forti, sarà un'altra gara durissima" x.com Occhio all'intreccio di mercato tra Inter, Roma e Sassuolo Riguarda Manu Koné ed Ismael Koné - facebook.com facebook