Piogge sempre più violente | Ecco dove il rischio è più alto

In Italia, le piogge stanno diventando più intense e frequenti, con alcune aree che registrano rischi più elevati. La quantità complessiva di precipitazioni annuali rimane stabile, ma la distribuzione nel corso dell'anno si è modificata rapidamente. Questo cambiamento riguarda diverse zone del paese, dove si verificano eventi di pioggia più violenta rispetto al passato.

Grazie all'analisi di 30 anni di dati meteo, l'Università di Milano ha mappato i cambiamenti delle precipitazioni nel nostro Paese In Italia piove sempre peggio. E non è solo una sensazione, o una fissazione della stampa. La quantità totale di pioggia che cade ogni anno è relativamente stabile, ma è cambiata drasticamente la sua distribuzione nel tempo. E quindi i rischi che comportano gli eventi meteo estremi: periodi di siccità sempre più lunghi e autentiche bombe d'acqua, improvvise, violente e concentrate. A confermarlo è uno studio guidato dall’Università di Milano e pubblicato su Natural Hazards and Earth System Sciences, che ha analizzato 37 anni di dati orari sulle precipitazioni per creare una mappa dettagliata che mostra come sta cambiando il clima nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Cannabis sempre più potente, rischio psichiatrico sempre più alto tra i giovani: lo studio su mezzo milione di adolescenti che rilancia l’allarme

Lancini: «Il disagio giovanile sta trovando forme espressive sempre più violente»Non è solo un problema educativo, ma anche sociale, e di incapacità degli adulti di far esprimere gli stati d'animo che disturbano (come rabbia e...

Il mistero delle tre orchidee – Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Giallo Classico Italiano

Aggiornamenti e notizie su Piogge sempre più violente Ecco dove il...

Temi più discussi: Il Friuli si scalda sempre di più: Trieste resiste, ma nel nord est il termometro sale; Corno d’Africa, la siccità spinge 26 milioni di persone verso la fame; Clima, il nord est si scalda sempre di più: Verona a metà classifica, tra notti tropicali e piogge estreme; Pirri, petizione popolare contro il rischio alluvioni: Servono chiarezza e informazioni sulla sicurezza idraulica.

Piogge sempre più violente: Ecco dove il rischio è più altoGrazie all'analisi di 30 anni di dati meteo, l'Università di Milano ha mappato i cambiamenti delle precipitazioni nel nostro Paese ... today.it

Piogge estreme sempre più frequenti: in alcune zone d’Italia quasi raddoppiate in 35 anniLo studio dell’Università di Milano evidenzia un aumento degli eventi intensi soprattutto in estate e autunno nelle aree prealpine ... laprovinciadivarese.it

In Perù forti piogge hanno causato l'esondazione di un fiume ad Ayna, nella regione di Ayacucho, travolgendo strade e abitazioni. Il fango ha invaso edifici già colpiti da recenti emergenze ambientali. Il dirigente regionale Eduardo Huacoto Diaz ha disposto l'u - facebook.com facebook

Il tempo sta per cambiare nel weekend. Una perturbazione porterà piogge soprattutto su molte regioni del Nord e sulle zone occidentali della Penisola. Tornerà anche la neve in montagna: 700–800 m sulle Alpi 1400–1500 m sull’Appennino centrale U x.com