Ora Trump sta negoziando con l’Iran. Dopo giorni di tensioni e minacce di attacco, sembra che ci sia una svolta improvvisa. Fonti americane parlano di un cambio di passo, mentre ancora non è chiaro se si tratti di una vera apertura o solo di una pausa strategica. La situazione resta molto fluida, e l’attenzione rimane alta sulla possibilità di un’escalation o di un nuovo avvicinamento tra le parti.

Non è chiaro se ci si trovi di fronte al risultato della pressione militare che, appena ventiquattr’ore fa, portava fonti mediatiche di mezzo mondo a sostenere che un attacco statunitense contro l’Iran – accusato di una repressione brutale delle proteste popolari, tuttora in corso – fosse ormai solo una questione di scelta del giorno e dell’ora. Oppure se si tratti di un caso di T.A.C.O., acronimo coniato nel maggio dello scorso anno da Robert Armstrong del Financial Times per descrivere il fenomeno del “Trump Always Chickens Out”, ossia la tendenza del presidente a non dare seguito ad alcune minacce di politica estera, da molti dei dazi alla Groenlandia, dalla Cina fino allo stesso Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ora Trump negozia con l’Iran. Colpo di scena (o forse no)

Approfondimenti su Trump Iran

Donald Trump torna a lanciare minacce all’Iran.

Da cinque giorni, l’Iran vive un’intensa ondata di proteste contro il regime, che ha bloccato l’accesso a internet per contenere il dissenso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Ultime notizie su Trump Iran

Argomenti discussi: Groenlandia, Copenaghen: Negoziati con Usa inizieranno presto; Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza; Negoziati sull’Ucraina in una nuova fase: d’ora in poi colloqui diretti; Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 gennaio. Zelensky: Trump ci darà i Patriot. Concluso trilaterale di Abu Dhabi.

Trump: Iran? Teheran parla seriamente con noi, mi auguro di negoziareContinua la tensione tra Iran, USA ed Europa. Il presidente Trump ha annunciato dialoghi in corso con Teheran per negoziare. newsmondo.it

Trump: 'L'Iran parla con noi seriamente, speriamo di negoziare qualcosa di accettabile'L'Iran sta parlando con noi e lo sta facendo in modo serio. Mi auguro di negoziare qualcosa che sia accettabile. Lo ha detto Donald Trump rifiutando di dire se abbia deciso o meno come procedere con ... ansa.it

Iran, Trump e il giallo dell'ultimatum. Teheran: "Sì a negoziati sul nucleare" #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità Leggi articolo completo su La Milano - facebook.com facebook

"Massiccia" flotta Usa verso Iran, Trump chiede negoziati sul nucleare x.com