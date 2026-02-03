La Serie A chiude l’anno con un rosso di 360 milioni di euro. I bilanci sono ancora in perdita e gli stipendi dei club raggiungono cifre record, aggravando la situazione del debito. L’indagine della Gazzetta, ormai alla 17ª edizione, mostra come il calcio italiano fatichi a risollevarsi, tra costi troppo alti e poche entrate.

La Serie A resta in rosso, nonostante il record delle plusvalenze. Anche perché, allo stesso tempo, segna un altro record: quello degli stipendi. È quanto emerge dall’inchiesta della Gazzetta sui bilanci, giunta alla diciassettesima edizione. Il conto economico 2024-25 ha registrato una perdita di 360 milioni, aggregando i risultati netti dei 20 club che hanno partecipato allo scorso campionato (per un calcolo più accurato, nel caso delle società che chiudono il bilancio al 31 dicembre sono state sommate le due semestrali coincidenti con la stagione sportiva). Un rosso in linea con quello dell’anno precedente (-350 milioni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I bilanci della Serie A: ancora in rosso, -360 milioni. Stipendi record, il macigno del debito

