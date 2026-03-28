L'Urcionio è un fiume che attraversa Viterbo, ma oggi il suo corso è in gran parte invisibile. La sua presenza risale a tempi antichi, e il suo percorso si snoda tra zone urbane e rurali. Negli ultimi decenni, molte parti del fiume sono state coperte o modificate, rendendo difficile individuare il suo tracciato originale. Il fiume presenta anche alcuni rischi legati a possibili allagamenti e a problemi di inquinamento.

Il torrente che attraversa il sottosuolo del centro storico, tra segreti del passato e monitoraggio costante per la sicurezza dei cittadini L'Urcionio rappresenta l'anima nascosta di Viterbo, un fiume che ha "convissuto" con la città prima di essere quasi interamente cancellato dalla vista. Questo corso d'acqua, che un tempo scorreva a cielo aperto dividendo i quartieri medievali, oggi continua a vivere sotto l'asfalto e le piazze del centro, condizionando ancora la sicurezza e l'urbanistica cittadina.?Il fiume nasce dalle sorgenti della Palanzana e scende verso la città raccogliendo le acque dei fossi minori. Il suo ingresso nel centro abitato avviene nei pressi di viale Raniero Capocci, per poi sparire nel sottosuolo all'altezza di via dei Mille. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Il fiume nascosto di Viterbo: storia, percorso e rischi dell'Urcionio

Articoli correlati

Percorso immersivo "Le Virtù Nascoste" nell'ambito dell’iniziativa “Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN”La Biblioteca Universitaria di Napoli, nell’ambito dell’iniziativa “Oltre gli scaffali: il Tesoro nascosto della BUN”, inaugura il percorso...

Ogni goccia ha una storia: il percorso dell’acqua tra scienza e responsabilitàImpianti aperti al pubblico per raccontare trasparenza, innovazione e tutela ambientale attraverso un’esperienza concreta e accessibile a tutti Negli...