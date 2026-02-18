Nuovo corso per smettere di fumare da marzo 2026

Il Centro per la Prevenzione e il Trattamento del Tabagismo di Udine annuncia un nuovo corso per smettere di fumare, che partirà a marzo 2026. La scelta di avviare il percorso nasce dalla crescente richiesta di aiuto tra chi vuole liberarsi dal vizio del fumo. Il programma prevede incontri di supporto e tecniche specifiche per aiutare a interrompere l’abitudine e mantenere l’astinenza nel tempo. Le iscrizioni saranno aperte a partire da gennaio 2026. Molti cittadini hanno già mostrato interesse a partecipare.

Sono aperte le iscrizioni al prossimo corso per smettere di fumare, articolato in 10 incontri serali (dalle 19.30 alle 21.30), distribuiti nell'arco di tre settimane che si svolgerà nel mese di MARZO 2026 presso la sede di Udine (via Pozzuolo 330) Il corso prevede un numero limitato di posti disponibili e richiede un contributo di partecipazione pari a 36,00 euro.Per iscrizioni e informazioni è possibile chiamare il numero 0432.806635 (orario 9.00 17.00 dal lunedì al venerdì) o scrivere una mail all'indirizzo [email protected] .