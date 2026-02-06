Sviluppare pensiero critico e autonomia

A Firenze, si torna a parlare di educazione e pensiero critico. ChiantiBanca si schiera tra gli sponsor del campionato di giornalismo de La Nazione,

FIRENZE Tra gli storici sostenitori di Cronisti in classe, il campionato di giornalismo de La Nazione, c’è ChiantiBanca. "Siamo a fianco dell’iniziativa da oltre quindici anni, in principio nell’edizione di Prato, poi anche in quelle di Firenze e Pistoia. Una scelta coerente con l’attenzione del nostro istituto verso le nuove generazioni, finalizzata – commenta il direttore generale Maurizio Farnesi (nella foto) – a promuovere il rapporto con il mondo dell’informazione e della carta stampata e rispondendo all’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza civica e una comprensione più ampia delle dinamiche attuali.🔗 Leggi su Lanazione.it

