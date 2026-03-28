Il campo politico del centro-sinistra si trova in piena fibrillazione, con molte fazioni che si scontrano e nessuna posizione condivisa. L’assenza di un fronte unito si riflette anche sulla questione delle primarie, che vengono considerate da alcune figure come possibile strumento di confronto. La situazione è caratterizzata da tensioni e divergenze tra gli esponenti, che rendono difficile una strategia condivisa.

Tutti contro tutti. Una linea comune non c'è. La navigazione del campo largo è agitata. Primarie? Perché no? dice Giuseppe Conte. "Ci vuole altro per costruire la coalizione", sostiene Rosi Bindi in un'intervista alla Stampa. E ancora, si domanda Stefano Ceccanti, costituzionalista e anima del mondo riformista: "Come fai a partire dalle primarie senza che sul punto della politica estera ci sia certa chiarezza? Un requisito delle primarie è che ci sia omogeneità nella coalizione". E oggi l'omogeneità non c'è. Bastava sentire giovedì Stefano Patuanelli a Radio24 per capirlo: "Credo che con noi al governo ci fermeremo con gli aiuti militari all'Ucraina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il campo largo senza linea esplode. E sulle primarie è tutti contro tutti

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