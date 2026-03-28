I pois sono tornati a essere il must della primavera e a dimostrarlo è Belén Rodriguez

Nelle ultime settimane, un nuovo look ha catturato l’attenzione della cronaca di moda: un outfit con i pois indossato da una nota personaggio pubblica. La scelta di questo pattern ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, consolidando il ritorno di questa tendenza nella moda primaverile. L’attrice e showgirl ha sfoggiato il vestito, confermando la popolarità del motivo a pois tra i trend stagionali.

Belén Rodriguez sembra essere destinata a diventare l'icona fashion della primavera 2026 e a dimostrarlo è il suo nuovo look con i pois, un must indiscusso di stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Mentre siamo distratte da Sanremo, Elodie sfoggia il trend della primavera. Gli occhiali da aviatore sono tornati, e sono bellissimiRegina delle classifiche, ma anche dei trend: Elodie ci ha svelato in questi giorni quale sarà l’accessorio ossessione della prossima stagione.

Leggi anche: “Si sono risentiti”. Belen Rodriguez e il famoso ex, l’inaspettata e clamorosa bomba

Tutti gli aggiornamenti su Belén Rodriguez

Ritorno ad Amici per Belén Rodriguez: un’ospitata che smonta la versione di Fabrizio CoronaBelén Rodriguez ad Amici 25: tra smentite alle dichiarazioni di Corona e conferme del legame con la De Filippi, la showgirl riprende il suo percorso. novella2000.it

Gossip su Belén Rodríguez: perché è difficile credere alle notizie su Vittorio BrumottiChi sperava che i gossip su Belén Rodríguez e Vittorio Brumotti sarebbero andati avanti a lungo rimarrà profondamente deluso. rds.it