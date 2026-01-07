verso SUD | quando la musica diventa coscienza collettiva

Il Concerto di Natale del gruppo musicale “verso SUD” si è svolto lo scorso 3 gennaio presso la Chiesa di San Raffaele Arcangelo a Pozzuoli. Un’occasione che ha unito musica e memoria in un ambiente sacro, dove il silenzio e la spiritualità sono stati il contesto di un evento che ha coinvolto la comunità locale. Un momento di ascolto e riflessione, testimonianza della connessione tra musica e coscienza collettiva.

Ci sono luoghi che custodiscono il silenzio, spazi sacri che diventano un punto di incontro tra musica e memoria: è la Chiesa di San Raffaele Arcangelo di Pozzuoli, che lo scorso 3 gennaio ha accolto il gruppo musicale “verso SUD” per il Concerto di Natale. Le voci, gli strumenti, i corpi fermi durante il Flash Mob . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: La cucina italiana verso l’Unesco: quando il cibo diventa identità collettiva Leggi anche: Vincenzo Salemme e l’etica del riso: quando la promessa diventa coscienza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Una Voce per la Vita, quando la musica diventa scelta; Adottiamo il diritto allo studio: il 6 gennaio la musica diventa solidarietà; Maiori, Enzo Avitabile porta il Sacro Sud alla Collegiata di Santa Maria a Mare; Natale di Solidarietà: la musica che diventa cura nelle case di riposo di Cropani. Sud Sound System contro il genocidio in Palestina: «Terra mia» diventa un grido di libertà - Un messaggio chiaro, diretto, che unisce la lotta del Sud del mondo, del Salento, con quella del popolo palestinese. lagazzettadelmezzogiorno.it Alassio Christmas Town verso l’Epifania tra emozioni, #Sport #musica e intrattenimento per grandi e piccini #eventi Gente innamorata di Alassio..... Sei di Alassio se... ALASSIOWOOD Alassio Città degli Innamorati Città di Alassio Al - facebook.com facebook Nel pomeriggio ascolteremo tanta musica che ci accompagnerà verso l'ultima serata del 2025 che comincia con Rumori Fuori Scena alle 20 e Strange Days Dalle 23.30 parte il Capodanno con RadioQuar per accogliere ballando il nuovo anno che arriva E au x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.