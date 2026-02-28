Guida TV Sky Cinema e NOW | 10 giorni senza mamma Sabato 28 Febbraio 2026

Sabato 28 febbraio 2026, le piattaforme Sky Cinema e NOW trasmetteranno una serata ricca di film, con una selezione che va dalla commedia italiana ai grandi blockbuster internazionali. Tra le proposte in programmazione troviamo anche thriller psicologici, biopic e classici intramontabili. L’offerta copre diversi generi per soddisfare un pubblico variegato e interessato a vari stili cinematografici.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva 10 giorni senza mamma, commedia campione d’incassi diretta da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Quando Giulia decide di concedersi una meritata vacanza a Cuba, il marito Carlo si ritrova improvvisamente solo a gestire casa e figli, convinto che sarà semplice. salvo scoprire quanto sia complicato mantenere l’equilibrio familiare. Tra caos domestico, imprevisti scolastici e situazioni irresistibilmente quotidiane, il film costruisce un racconto leggero e sincero sulla genitorialità moderna, alternando ritmo brillante e momenti teneri. Alle 21.15 su Sky Cinema Stories HD (canale 302) spazio a The Life of Chuck, tratto da un racconto di Stephen King e diretto da Mike Flanagan. 🔗 Leggi su Digital-news.it

