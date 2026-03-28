Guerra in Iran le soluzioni da adottare per evitare un mutuo della casa salato

L'incertezza legata al conflitto in Iran ha portato a preoccupazioni tra i titolari di mutui immobiliari, con timori di un aumento dei tassi di interesse. Le persone con mutui variabili già attivi e chi sta per firmare un nuovo contratto a tasso fisso si trovano a dover valutare possibili scenari di incremento dei costi. La questione riguarda sia chi ha già un mutuo aperto sia chi si appresta a sottoscriverne uno a breve.

C’è chi teme un’ innalzamento dei tassi del proprio mutuo immobiliare sia che esso sia variabile se già stipulato, ma anche fisso, se si è in procinto di rogitare nei prossimi mesi. Come evitare oggi di finire vittima di un’inflazione che cresce per colpa della guerra in Iran? Qualche soluzione ce la suggerisce Repubblica, con il commento di Guido Bertolino, responsabile business development di Mutuisupermarket. Mutui e tassi: gli indici da controllare e le scadenze in cui può cambiare tutto. Occorre anzitutto controllare l’andamento di Euribor e Irs, gli indici di mercato sui cui si modellano poi rispettivamente i mutui a tasso variabile e fisso. 🔗 Leggi su Open.online

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