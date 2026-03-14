La guerra in Iran e le cattive notizie per chi vuole aprire un mutuo

La guerra in Iran continua a essere al centro dell’attenzione, mentre chi cerca di ottenere un mutuo si trova di fronte a condizioni più sfavorvoli. Secondo un report pubblicato questa settimana, la Banca d’Italia ha rilevato che il tasso medio sui nuovi prestiti è salito al 3,87% a gennaio, raggiungendo i livelli più alti dal mese di agosto 2024.

Non è il momento ideale per acquistare casa con un mutuo bancario. Secondo quanto riporta Repubblica in settimana la Banca d’Italia ha certificato che il tasso medio sui nuovi prestiti è salito a gennaio al 3,87%, portandosi ai massimi da agosto 2024. La guerra nel Golfo non aiuta, specialmente dal punto di vista dell’inflazione. E si attende cosa emergerà nella prossima riunione della Bce (prevista per giovedì). Gli italiani più discriminati degli altri paesi europei. La preoccupazione tra l’altro è tutta italiana perché un’analisi della Fabi evidenzia come gli italiani siano svantaggiati rispetto agli altri Paesi europei. Il sindacato autonomo dei bancari indica un tasso medio sui mutui in Italia al 3,55% (sotto alla cifra di Bankitalia), contro il 3,06% della Francia, il 2,49% della Spagna e una media europea del 3,23%. 🔗 Leggi su Open.online

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