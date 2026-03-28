guerra in iran costi fino a 30 miliardi di euro per le pmi se il conflitto continua

Se il conflitto nel Golfo Persico dovesse protrarsi, le piccole imprese italiane potrebbero affrontare perdite fino a 30 miliardi di euro. Questo scenario si basa sulle stime relative all’impatto economico di una crisi prolungata nella regione. Le conseguenze sul settore manifatturiero e sulle esportazioni sono tra gli aspetti più evidenti di questa possibile situazione.

Se la crisi nel Golfo Persico non si fermerà, le piccole imprese italiane rischiano di pagare un prezzo altissimo. Le stime elaborate da Cna sono chiare: un prolungamento del conflitto fino a dicembre potrebbe tradursi in 30 miliardi di euro aggiuntivi di spesa energetica rispetto ai livelli attuali. Un impatto che metterebbe a rischio la sopravvivenza di circa 300mila aziende e oltre 1,5 milioni di lavoratori. Un sistema già sotto pressione. L’Italia è storicamente tra i Paesi europei più esposti agli shock energetici, e la situazione attuale lo conferma. Le tensioni nell’area del Golfo hanno già fatto risalire le quotazioni di petrolio e gas, con effetti diretti sui bilanci delle piccole imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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