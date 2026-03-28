Guerra e carburante | la verità scomoda dietro i rincari

Ogni volta che si verificano tensioni o dichiarazioni di guerra in Medio Oriente, i prezzi del carburante aumentano rapidamente. Questo fenomeno si ripete con regolarità, senza eccezioni, e si traduce in un incremento immediato dei costi alla pompa. La correlazione tra conflitti e rincari è evidente, con i mercati che rispondono prontamente alle notizie provenienti dalla regione.

La guerra in Iran diventa immediatamente benzina più cara. Sempre. Senza eccezioni. Basta una tensione, una minaccia, una dichiarazione per vedere i prezzi salire nel giro di poche ore. Ma quando la situazione si stabilizza, il percorso inverso non esiste. O, se esiste, è lento, impercettibile, quasi simbolico. Non è solo mercato. È un meccanismo ormai prevedibile. Quasi automatico. Un meccanismo che fa rabbia e che sembra ineluttabile per quanto inerme ogni volta sembra essere la reazione del governo o comunque delle autorità competenti. Guerra e speculazione: il sospetto che non passa mai. La parola “speculazione” viene usata con cautela, quasi con timore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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