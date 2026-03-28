Sono terminate le sessioni di qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Suzuka, è stato stabilito il pilota più rapido nel time-attack di oggi, determinando la griglia di partenza per la gara che si terrà in seguito. La classifica delle qualifiche mostra i tempi ottenuti dai vari piloti, con i risultati ufficiali comunicati dalle squadre.

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, è stato emesso il verdetto sul più veloce nel time-attack odierno. Una pista piuttosto particolare quella del Sol Levante. La pista è infatti una delle più impegnative del calendario grazie alle sue diciotto curve, alcune entrate di diritto nella storia di questo sport, e alla particolare forma a otto che la caratterizza. Le forze e i carichi generati dai continui cambi di direzione, alternati a zone ad alta velocità, rendono il tracciato giapponese di 5,807 chilometri una delle piste più severe per i pneumatici. Le mescole scelte sono quindi le tre più dure della gamma: C1 per le Hard, C2 per le Medium e C3 per le Soft. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: risultati e classifica qualifiche

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