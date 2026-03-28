Durante la nona puntata del reality, Alessandra Mussolini ha ricevuto l’immunità dal pubblico, mentre GionnyScandal ha deciso di abbandonare il programma dopo aver incontrato la fidanzata. La partecipante ha ottenuto il sostegno degli spettatori, mentre il cantante ha lasciato il reality in modo definitivo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni di queste scelte.

Il pubblico premia Alessandra Mussolini, mentre il rapper lascia definitivamente il reality dopo l'incontro con la fidanzata. Otto concorrenti sono in nomination: ecco cosa è successo al GFVip del 28 marzo. Venerdì 27 marzo è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Nel corso della serata non sono mancati colpi di scena: GionnyScandal ha deciso di abbandonare la Casa, Alessandra Mussolini ha conquistato l'immunità e ben otto concorrenti sono finiti al televoto eliminatorio. Scontri e tensioni nella Casa: l'aperitivo della discordia La puntata si è aperta con un acceso confronto tra Giovanni Calvario e Raimondo Todaro, nato durante un aperitivo riservato ai concorrenti della squadra Gold. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8: Mussolini conquista l’immunità, GionnyScandal abbandona

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