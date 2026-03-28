Rasha Younes, nota per aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello, ha pubblicato una storia su Instagram in cui denuncia di aver subito attacchi e diffamazioni sui social. La social media manager di Pomezia ha condiviso il suo messaggio, attirando l’attenzione degli utenti e dei media online. La vicenda si inserisce nel contesto delle reazioni che sono spesso scatenate dalla partecipazione al reality show.

Rasha Younes è stata tra le concorrenti più apprezzate della scorsa edizione del Grande fratello. La social media manager di Pomezia è finita al centro dell'attenzione in queste ore per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. La donna ha alzato la voce contro coloro che in questi giorni l'hanno attaccata e diffamata sui social. L'ex concorrente del Grande fratello ha postato un comunicato su Instagram in cui ha scritto il seguente messaggio: "Negli ultimi giorno ho ricevuto attacchi e diffamazioni. Ho già provveduto a dare mandato al mio legale per formalizzare una diffida: da questo momento ogni ulteriore contenuto verrà valutato e trattato nelle sedi opportune per la tutela della mia immagine e quella della mia persona. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Rasha Younes alza la voce sui social: “Ricevuto attacchi e diffamazioni”

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