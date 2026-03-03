Italia Spagna Under 15 2-0 vittoria azzurra nel segno di Vaccarella | il bianconero in gol nella prima sfida con le Furie Rosse

Gli Under 15 italiani hanno battuto la Spagna con il punteggio di 2-0 in una partita amichevole. Vaccarella ha aperto le marcature durante il primo tempo, contribuendo alla vittoria degli azzurrini. La gara si è disputata in Italia e rappresenta il primo incontro tra le due squadre di questa categoria. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0.

Il 3 e il 5 marzo doppio confronto con la Spagna: le scelte del tecnico Enrico Battisti; ITALIA U15: VITALI E CORDOPATRI CONVOCATI PER LA DOPPIA AMICHEVOLE CONTRO LA SPAGNA; Pre-Mondiale Femminile (San Juan, 11-17 marzo), le Azzurre convocate da coach Capobianco; L'Italia domina la Spagna a Riano: 2-0 nel primo test match. Battisti: Siamo in crescita.

Italia Under 15, amichevole con la Spagna: convocato il viola Salam MusahDopo aver affrontato la Slovenia a gennaio e la Cechia a febbraio, entrambe a Novarello, la Nazionale Under 15 tornerà in campo martedì 3 (ore 15) e giovedì 5 marzo ... firenzeviola.it

Doppio doppio test con la Spagna per l'Under 15, Battisti: Ci dirà a che punto siamo nella nostra crescitaLa Nazionale italiana Under 15 tornerà in campo domani (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) a Riano, in provincia di Roma, per il primo dei due confronti amichevoli contro i pari età della Spagna; il ... msn.com

