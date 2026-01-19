Clizia Incorvaia ha condiviso, ospite a “Verissimo”, un episodio personale e delicato della sua vita. Ha raccontato di aver vissuto un aborto in treno tre anni fa, durante un viaggio con sua figlia Nina. La sua testimonianza apre una riflessione sulla difficoltà di affrontare momenti complessi, mantenendo rispetto e sobrietà nel raccontare esperienze intime e dolorose.

Clizia Incorvaia è stata ospite a “Verissimo”, ieri 18 gennaio, e ha rivelato a Silvia Toffanin un episodio doloroso della sua vita: “Tre anni fa ho avuto un aborto in treno, mentre stavo accompagnando mia figlia Nina dal padre a Milano. Ebbi questa emorragia perché ero troppo sotto stress “. L’influencer è stata prosciolta dalle accuse di Francesco Sarcina, che l’aveva denunciata, accusandola di aver pubblicato sui social immagini della loro figlia minore per “trarne un profitto economico”. “Questa sentenza mi ha restituito dignità come madre. – ha detto Incorvaia – Ho sempre protetto mia figlia Nina (avuta dal cantante nel 2015, ndr), l’ho sempre preservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Francesco Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe dopo dei litigi. Non denunciai per nostra figlia. Tre anni fa un aborto in treno per troppo stress”: così Clizia Incorvaia

Leggi anche: Clizia Incorvaia, a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina

Leggi anche: Clizia Incorvaia denunciata dall'ex Francesco Sarcina, il 17 dicembre inizia il processo: «Ha usato sui social foto della figlia di 9 anni per guadagnare»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

«Sono contenta di questa sentenza, ha dato giustizia a una verità importante». Clizia Incorvaia ha scelto di parlare di nuovo pubblicamente, ospite a Verissimo, dopo le accuse ricevute dall’ex marito Francesco Sarcina che sosteneva pubblicasse le foto della f - facebook.com facebook

Francesco Sarcina e lo sfogo sui social: la sua opera rock non si farà #FrancescoSarcina x.com