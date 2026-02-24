Osimhen la Juve e il futuro | le parole che fanno sognare i tifosi | Sarebbe un privilegio

Osimhen ha espresso il suo desiderio di giocare per la Juventus, motivato dalla passione per il club e dalla voglia di sfide nuove. Durante la conferenza stampa, l’attaccante nigeriano ha sottolineato quanto sarebbe un privilegio vestire la maglia bianconera. La sua dichiarazione ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi, che sperano in un possibile trasferimento. La prossima partita potrebbe essere il primo passo verso questa possibilità.

L’attaccante nigeriano strizza l’occhio alla Juventus: nel corso della conferenza stampa che precede la sfida ai bianconeri lancia segnali d’amore Da avversario a possibile rinforzo in vista del futuro. Victor Osimhen sfiderà la Juventus nella sfida di ritorno dei play off di Champions League con la maglia del Galatasaray. Ma nel prossimo campionato potrebbe diventare il primo rinforzo dei bianconeri. Un matrimonio che più volte è stato sul punto di essere celebrato, ma che (almeno fino ad oggi) non si è ancora materializzato. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Totti, le parole sul ritorno che fanno sognare i tifosi della Roma: “Si, stiamo parlando…”Francesco Totti ha confermato di aver discusso di un possibile ritorno alla Roma, suscitando entusiasmo tra i tifosi.

Osimhen: "Io alla Juve? Sarebbe un privilegio, ma ora penso solo al Galatasaray. E sulla partita..."Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva da un sogno personale, ma al momento si concentra esclusivamente sulla sfida contro il club turco.

Osimhen: Io alla Juve? Sarebbe un privilegio, ma ora penso solo al Galatasaray. E sulla partita...L'attaccante ex Napoli: Non dobbiamo sentirci superiori, guai a sottovalutarli. Sarà dura e lunga, però siamo pronti. Il tecnico Okan Buruk: Dobbiamo avere lo stesso desiderio di Istanbul, non poss ... gazzetta.it

Osimhen: Juve uno dei club più importanti, giocare qui sarebbe un privilegio. Per il futuro...Dopo il pesante 5-2 dell'andata, la Juve proverà a ribaltare il risultato contro il Galatasaray allo Stadium, ma superare il turno non sarà facile. Intervenuto in conferenza stampa Victor Osimhen non ... tuttosport.com

Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, #Osimhen apre ancora una volta ad un possibile trasferimento alla #Juve in futuro "La Juventus è uno dei club più importanti, ricco di storia e un sacco di leggende han giocato per questa squadra. Giocare q - facebook.com facebook

#Osimhen: “La Juve è uno dei club più importanti. Quando me ne hanno parlato, ero desideroso di venire, prima che si facesse avanti il Gala. Ci sono stati alcuni ostacoli e, purtroppo, il trasferimento non si è concretizzato. Il 90% dei calciatori al mondo vorreb x.com