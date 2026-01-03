Crans-Montana Bertolaso | I genitori dei ragazzi feriti? Sono scioccati degli psicologi li stanno assistendo

Durante un punto stampa all’ospedale Niguarda di Milano, Guido Bertolaso ha aggiornato sulle condizioni dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Ha riferito che i genitori dei ragazzi feriti sono sotto shock e stanno ricevendo supporto psicologico. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia ha espresso vicinanza alle famiglie, sottolineando l’impegno delle strutture sanitarie e di professionisti nel processo di assistenza.

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante il punto stampa all'ospedale Niguarda di Milano, ha parlato delle condizioni dei ragazzi italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, la notte di Capodanno e ricoverati nel nosocomio milanese e poi ha anche sottolineato la vicinanza ai familiari. "Sono addolorati, sotto shock. Abbiamo cinque psicologi che stanno li stanno assistendo qui a Niguarda. Altri cinque nostri psicologi sono nell'ambito del team nazionale che si trova a Crans-Montana, ad assistere i genitori dei ragazzi dispersi, che ovviamente in questo momento vivono la situazione più dolorosa e angosciante".

