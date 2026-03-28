Nella casa del Grande Fratello Vip si sono accese nuove tensioni durante la quarta puntata, culminate in un acceso confronto in cucina. Elia ha accusato Altea di gettare fango sulle donne e di essere falsa, affermando che cerca di far credere determinate cose. La modella ha risposto alle critiche, dando vita a uno scontro che ha coinvolto altri inquilini presenti in casa.

Scontro acceso nella casa del Grande Fratello Vip, dove le tensioni emerse nella quarta puntata sono esplose nelle ultime ore. Protagoniste del confronto Antonella Elia e Ibiza Altea: la lite è scoppiata in cucina a seguito di un semplice ‘buongiorno‘ pronunciato da Ibiza al suo ingresso. Un gesto apparentemente innocuo che ha però provocato la. L'articolo GF Vip, scintille in cucina. Elia tuona contro Altea (VIDEO): “Getti fango sulle donne. Sei falsa e vuoi far credere.” La reazione della modella proviene da. Potrebbe interessarti:. Grande Fratello Vip, Katia brontola per i piatti sporchi, Manuel: ‘Non scassare la min*h*a’.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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