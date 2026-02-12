Domani il Galaxy S26+ arriverà sul mercato con due versioni di chip. In alcuni paesi userà l’Exynos 2600, mentre negli Stati Uniti monterà il Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung sembra puntare su questa strategia duale per coprire meglio le varie aree del mondo. La conferma arriva dai primi test di Geekbench, che mostrano i dettagli dei processori. Ora si attende solo la presentazione ufficiale per capire come andranno le novità tecnologiche.

un’analisi immediata delle prime indicazioni sul galaxy s26+ mette in evidenza una strategia di chip duale a livello globale, con l’exynos 2600 destinato ad alcune regioni e una variante con snapdragon 8 elite gen 5 prevista per il mercato statunitense. le informazioni emergono da una listing su geekbench, confermando caratteristiche chiave come RAM, sistema operativo e tempistiche di lancio. l’ultima listing geekbench del galaxy s26+ rivela una variante con exynos 2600. la scheda geekbench identifica exynos 2600 come processore principale per alcune versioni del device, mentre una versione alternativa potrebbe integrare snapdragon 8 elite gen 5. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26+ geekbench conferma exynos 2600 per alcuni mercati globali

Approfondimenti su Galaxy S26+

La serie Galaxy S26 potrebbe arrivare già a fine febbraio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Galaxy S26+

Argomenti discussi: Galaxy S26 Plus appare su Geekbench: confermato l’Exynos 2600; Galaxy S26 Ultra batte iPhone 17 Pro Max su Geekbench; Samsung conferma data e ora dell’evento di lancio Unpacked; Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra in nero: ecco tutti i render e le specifiche tecniche complete.

Samsung Galaxy S26 Ultra ha rivelato un benchmark: Snapdragon 8 Elite Gen 5 batte Apple A19 Pro del 6%Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S26 Ultra si è fermato su Geekbench, ottenendo punteggi single-core e multi-core di oltre 3.600 e 10.600, rispettivamente. L'elenco Geekbench di Galaxy S26 U ... notebookcheck.it

Il Samsung Galaxy S26 che potrete comprare mostra quanto vale su GeekbenchSebbene manchi un test specifico di un modello targato EU, la comparsa della variante coreana SM-S942N è l'indizio più solido che abbiamo. gizchina.it

Galaxy S26 Ultra batte iPhone 17 Pro Max su Geekbench ceotech.it/galaxy-s26-ult… x.com

Samsung Galaxy S26 coreano con Exynos 2600 passa su Geekbench https://www.chinasmartbuy.com/blog/galaxy-s26-exynos-2600-geekbench-corea/ # #samsung facebook