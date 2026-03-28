Dopo aver superato le paure e vinto contro l'Irlanda del Nord, la squadra può concentrarsi di nuovo sul calcio. La partita si era aperta con molte tensioni, come dimostrato dal cambio di atteggiamento di alcuni protagonisti. Ora, con le due vittorie ottenute, si può riprendere il discorso sportivo senza ulteriori preoccupazioni.

Sconfitti il panico (Rino Gattuso stravolto dalla tensione sullo 0 a 0 ne è stata una prova) e l'Irlanda del Nord, possiamo tornare a parlare di calcio. L'amore per la Nazionale non tramonta mai. Lo certificano i dati di ascolto televisivo (oltre 10 milioni incollati al video, share del 43,8% più l'interesse nel seguire la sequenza dei rigori tra Galles e Bosnia). La sventola di Tonali e l'artiglio di Kean sono diventati ossigeno puro per preparare il viaggio nello stadio trappola di Zenica (15.600 posti) con un pizzico di maggiore autostima senza dimenticare la necessaria trasfusione di energie da garantire alla sfida di martedì sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fresco e potente. È il momento di Pio Esposito

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