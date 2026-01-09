Ospedali siciliani Marano M5S | Sistema sanitario al limite il governo Schifani intervenga subito

L’ospedale di Marano, in Sicilia, affronta una situazione critica a causa del sovraffollamento e delle difficoltà nei pronto soccorso, aggravate dal picco influenzale. Il Movimento 5 Stelle chiede all’Ars un intervento immediato per migliorare il sistema sanitario regionale e garantire assistenza adeguata ai cittadini. La questione evidenzia la necessità di risposte tempestive per affrontare le criticità attuali e rafforzare la sanità pubblica siciliana.

Interrogazione all'Ars su sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso durante il picco influenzale. Il picco dell'influenza stagionale sta mettendo a dura prova i pronto soccorso della Sicilia, facendo emergere tutte le fragilità di un sistema sanitario già in sofferenza. I dati degli ultimi giorni parlano chiaro e descrivono una situazione di pressione insostenibile per gli ospedali dell'Isola, come sostiene l'on.le Marano. Per questo motivo, la deputata regionale del Movimento Cinquestelle, ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti e interventi immediati.

