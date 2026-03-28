Francesco Bagnaia | Partire avanti e spingere ha fatto la differenza peccato per il sorpasso di Martin

La Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale, si è conclusa con la vittoria di Jorge Martin. Francesco Bagnaia ha dichiarato che partire davanti e spingere ha influito sull’esito della gara, anche se ha espresso dispiacere per il sorpasso subito da Martin.

Si conclude con la vittoria di Jorge Martin la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del COTA, ad Austin, lo spagnolo è tornato a vincere una gara corta 511 giorni l’ultima volta (Malesia 2024), concludendo con un sorpasso all’ultimo giro l’inseguimento su Bagnaia. In una Sprint condizionata dagli errori e dalle cadute, il campione del mondo 2024 ha condotto una gara tatticamente perfetta, guadagnando 12 punti che lo portano in vetta alla classifica piloti. Seconda posizione per Francesco Bagnaia (+0.755) che vede sfumare il sogno della vittoria all’ultimo giro. Risultato comunque positivo per il centauro italiano che centra il primo podio dell’anno dopo un inizio rallentato di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Partire avanti e spingere ha fatto la differenza, peccato per il sorpasso di Martin” Articoli correlati MotoGP, Martin vince la Sprint ad Austin: sorpasso su Bagnaia all’ultimo giroJorge Martin torna al successo in MotoGP e lo fa vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Leggi anche: Referendum Giustizia 2026 | Risultati e spoglio, in diretta: il No ha vinto con il 53,2%. Schlein: «I giovani hanno fatto la differenza». Meloni: «Andiamo avanti». Affluenza al 58,9% Approfondimenti e contenuti su Francesco Bagnaia Temi più discussi: Francesco Bagnaia rivela: Potevamo stare nei primi tre, ma un problema ci ha frenato; Bagnaia: 'Abbiamo avuto un piccolo limite tecnico'; MotoGP | Bagnaia: Se fossi rimasto fuori dalla Q2, avrei fatto un disastro nel box; Pecco Bagnaia di nuovo in crisi, problemi anche con la Ducati GP26: lo sfogo a Goiania. Francesco Bagnaia rivela: Potevamo stare nei primi tre, ma un problema ci ha frenatoAl centro della giornata di Francesco Bagnaia ad Austin, sede del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, restano soprattutto le sue parole, tra ... oasport.it Ducati: il motivo principale dell’uscita di Francesco Bagnaia dal GP del Brasile.Home Cronaca di Napoli e dintorni Cultura Napoletana Calcio NapoliCalcio Napoli: Tutto sul Napoli, gli ultimi movimenti di calciomercato, le news dagli spogliatoi. Il mercato del Napoli, ultime news , ... napolipiu.com MotoGP, Sprint Race: Jorge Martin su Ducati batte d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti sia Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini. - facebook.com facebook #MotoGP Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nel #BrazilianGP. Secondo Marco Bezzecchi che ha preceduto Il campione del mondo Marc Marquez. 11imo Francesco Bagnaia. qualifiche condizionate da diverse scivolate. In serata, alle 19 x.com