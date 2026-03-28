Ferrari | obiettivo vittoria la sfida decisiva parte

La squadra Ferrari ha stabilito di puntare alla vittoria nel prossimo Gran Premio a Suzuka, con il team tecnico guidato da Fred Vasseur che ha definito l’obiettivo. Durante le qualifiche, sono emerse alcune difficoltà che hanno segnato l’andamento della sessione. La corsa giapponese rappresenta quindi una sfida importante per il team, che si prepara a confrontarsi con le altre scuderie.

La direzione tecnica della Ferrari, guidata da Fred Vasseur, ha fissato l’obiettivo vincente per il Gran Premio del Giappone a Suzuka, pur riconoscendo le difficoltà emerse durante la sessione di qualifica. Il team italiano deve ora analizzare perché le prestazioni in Q2 sono state superiori rispetto al terzo atto delle qualifiche, con lo scopo di estrarre tutto il potenziale del monoplacca. La gara è fissata per domenica alle 7:00 ed è visibile su e NOW. L’analisi post-qualifiche e la sfida tecnica. Fred Vasseur ha evidenziato un paradosso nelle prestazioni recenti, dove il tempo ottenuto nella seconda fase si è rivelato migliore rispetto al risultato finale della terza serie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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