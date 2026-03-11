Milena Gabanelli è diventata protagonista di un dibattito al Tg La7, dove ha risposto a Enrico Mentana riguardo all’alleanza tra Italia e Stati Uniti. Durante il telegiornale, ha affermato che Dio non ha ordinato di mettersi a 90 gradi, riferendosi alla posizione del Paese in questa alleanza. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione e generato discussioni sui social e tra gli spettatori.

© Virgilio.it - Milena Gabanelli risponde a Mentana sugli Usa durante il Tg La7, "Dio non ha ordinato di metterci a 90 gradi"

