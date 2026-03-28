L’Italia ha il potenziale di diventare un punto di riferimento in Europa per i sistemi di accumulo energetico. Tra le aziende italiane coinvolte nel settore, Enel si distingue come una delle realtà più avanzate e attive nello sviluppo di soluzioni di stoccaggio. Il settore vede un crescente interesse e investimenti per migliorare le capacità di conservazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’Italia può diventare la “California d’Europa” nel settore dello storage energetico. Non è solo una suggestione, ma una prospettiva delineata realisticamente dagli analisti del think tank Ember nel rapporto “European Electricity Review”, che individua nel nostro Paese uno dei mercati più dinamici per lo sviluppo delle batterie per l’accumulo di energia. I sistemi BESS (Battery Energy Storage System) rappresentano, infatti, una delle riposte più concrete al principale limite di fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico: la loro intermittenza. Le batterie permettono di accumulare energia quando è disponibile – ad esempio nelle ore di sole o di vento – e di rilasciarla nei momenti di maggiore domanda, garantendo maggiore stabilità alla rete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Energia, l’Italia può diventare la “California d’Europa” per quanto riguarda i sistemi di accumulo. Enel tra le aziende maggiormente all’avanguardia nel settore

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