Domenica 29 marzo 2026 alle 14:00 si sfideranno Eibar e Las Palmas in una partita di campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si aspettano quote e pronostici. L’Eibar, dopo aver raggiunto i playoff, punta a ottenere un'altra vittoria per consolidare la propria posizione. La squadra basca ha recentemente assicurato il diritto di partecipare alla fase successiva del torneo.

l sogno dei playoff è diventato realtà per l’Eibar. La squadra basca si è guadagnata il diritto di credere di poter finire tra le prime sei posizioni della classifica di Segunda Division e proverà ad alimentare le speranze anche in questa sfida contro il Las Palmas che è un po’ il suo target naturale in questo momento.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eibar-Las Palmas (domenica 29 marzo 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I baschi vogliono vincere ancora

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