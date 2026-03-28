Domenica 29 marzo 2026 alle ore 14:00 si affrontano Eibar e Las Palmas in una partita di calcio valida per la stagione in corso. L’Eibar ha ottenuto la qualificazione ai playoff, mentre la formazione ospite cerca di migliorare la posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate, con i pronostici che indicano un match equilibrato tra le due squadre.

l sogno dei playoff è diventato realtà per l’Eibar. La squadra basca si è guadagnata il diritto di credere di poter finire tra le prime sei posizioni della classifica di Segunda Division e proverà ad alimentare le speranze anche in questa sfida contro il Las Palmas che è un po’ il suo target naturale in questo momento.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eibar-Las Palmas (domenica 29 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi vogliono vincere ancora

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