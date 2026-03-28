Dolore carichi concause | ecco perché la pubalgia è così subdola

Recentemente, i problemi fisici di un calciatore hanno portato attenzione a una condizione nota come pubalgia, una patologia che coinvolge vari componenti muscolari, tendinei, articolari e nervosi. Un osteopata ha spiegato che questa condizione può interessare diversi tessuti e anche aspetti psicologici legati al paziente. La complessità della pubalgia rende difficile la diagnosi e il trattamento efficace.

Ci sono parole che a Milanello preferiscono non usare. Una è scudetto, un’altra senza dubbio potrebbe essere pubalgia. Perché varcare la soglia di quel termine equivale a un salto nell’ignoto. E’ un guaio subdolo, sleale, ingannatore. Si congeda e si ripresenta. Ti snerva. Rafael Leao sta cercando di capire, ormai da mesi, come risolverlo. Fino a questo momento senza grandi riscontri. Il Milan parla di “infiammazione all’adduttore”, ma il succo non cambia. La pubalgia, per sua natura, si porta sempre dietro un lungo elenco di domande. Ne giriamo qualcuna a Marco Cesarini, osteopata con esperienze professionali in Italia (Brescia, Bari, Milan, Samp), Inghilterra (West Ham, Watford, Fulham, Sheffield Utd), Cina (Henan), Turchia (Goztepe) e Arabia (Al-Shabab). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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