Trieste rafforza l’asse marittimo Italia-Usa con il ritorno di Dragon. In un contesto di tensioni transatlantiche e iniziative americane come il controllo sulla Groenlandia, la città italiana si distingue come punto di collegamento strategico tra le due sponde dell’Atlantico. Questa scelta evidenzia l’importanza di Trieste nel rafforzare i rapporti e la cooperazione tra Italia e Stati Uniti nel settore marittimo.

Mentre le due sponde dell’Atlantico attraversano una fase di tensione nei rapporti transatlantici, alimentata anche dalle iniziative del presidente americano Donald Trump – non ultima quella legata alla volontà di rafforzare il controllo statunitense sulla Groenlandia – da Trieste arriva un segnale di segno opposto. Un progetto concreto di connessione tra Italia e Stati Uniti che passa dalla logistica, dai traffici marittimi e dal ruolo strategico del porto giuliano. Dalle prossime settimane, il terminal container del Molo Settimo dello scalo triestino entrerà stabilmente nella rotazione del servizio “Dragon”, il collegamento oceanico del gruppo che unisce Asia, Europa e costa orientale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Trieste rafforza l’asse marittimo Italia-Usa con il ritorno di Dragon

Cyber capacity building, l’Italia rafforza l’asse con il Ghana

L’Italia e il Ghana rafforzano la collaborazione nel settore digitale attraverso un nuovo programma di Cyber Capacity Building. Questa iniziativa strategica mira a potenziare la resilienza digitale, le competenze tecniche e la capacità di cyber diplomacy del Ghana, promuovendo un partenariato solido e innovativo nel campo della sicurezza cibernetica. Un passo importante verso una cooperazione internazionale più forte e condivisa.

Leggi anche: Il porto di Trieste apre la rotta del Gnl marittimo: Edison cambia lo shipping

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Trieste celebra il giuramento di 446 nuovi agenti: la Polizia di Stato rafforza la presenza in FVG -> https://www.nordest24.it/trieste-giuramento-allievi-polizia-stato-231-corso - facebook.com facebook

Trieste accoglie il giuramento di 446 allievi agenti: formazione, professionalità e rafforzamento della Polizia di frontiera in Fvg. #Friuli #Trieste #Eventi x.com