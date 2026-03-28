Il difensore azzurro ha commentato da Coverciano le polemiche scaturite dalla sua esultanza dopo la qualificazione della Bosnia, precisando che si è trattato di un gesto spontaneo e che non c’è stata alcuna intenzione di offendere. Queste dichiarazioni arrivano in un momento di confronti pubblici legati a quanto successo durante la recente partita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del difensore azzurro da Coverciano. Federico Di Marco è intervenuto da Coverciano per fare chiarezza dopo le polemiche nate in seguito alla sua esultanza per la qualificazione della Bosnia. Il giocatore ha voluto sottolineare con fermezza: “Non ho mai mancato di rispetto a nessun club e tantomeno a una Nazionale”, spiegando che si è trattato semplicemente di “un’esultanza istintiva, condivisa tra compagni e amici”. Ha inoltre ribadito il valore umano del gruppo: “Siamo persone perbene”. La risposta alle accuse di arroganza. Di Marco ha poi risposto alle critiche ricevute, in particolare a chi ha definito... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Di Marco chiarisce: esultanza spontanea, nessuna offesa alla Bosnia

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