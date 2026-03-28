‘Deep Water’ | ecco il trailer del nuovo disaster movie di Renny Harlin

Un incidente aereo, un ammaraggio in pieno oceano e le acque che pullulano di squali affamati: sono gli ingredienti di Deep Water, il nuovo film di Renny Harlin. Scopriamo insieme il trailer ufficiale e i dettagli di trama di un film ad alto tasso di adrenalina. La sinossi di un film senza libertà di fuga. Deep Water si preannuncia come uno di quei film da non perdere per chi ama il genere ed è impreziosito da un cast che comprende il premio Oscar Ben Kingsley e Aaron Eckhart nelle vesti dei due piloti dello sfortunato volo. Essere sopravvissuti all’impatto è solo l’inizio, recita la frase di lancio del film, che uscirà in America il primo maggio e di cui è appena uscito questo nuovo trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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