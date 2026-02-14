Renny Harlin ha pubblicato il trailer di “Deep Water”, un nuovo film di genere disaster incentrato sugli squali. Il regista finlandese, noto per aver girato numerosi blockbuster, ritorna a trattare il tema degli squali predatori, che aveva già affrontato nel film “Blu Profondo” del 1999. Questa volta, l’ambientazione si sposta in una remota località costiera, dove un gruppo di pescatori si trova in grave pericolo.

Renny Harlin, il maestro dei disaster-movies, è tornato. Il regista finlandese, uno dei più prolifici shooter del cinema americano, torna al tema degli squali mangiauomini, già affrontato nel 1999 in Blu Profondo, e ora dinuovo protagonista in Deep Water. La paura di attraversare in volo l’Oceano si unirà alla paura di essere sbranati dagli squali, dopo un ipotizzabile disastro aereo. Il film sarà prossimamente distribuito da Notorious Pictures, mentre in America Deep Water uscirà sicuramente il 1° maggio. Scopriamo la trama ufficiale. La sinossi ufficiale di Deep Water. La storia racconta la drammatica esperienza di un gruppo di passeggeri internazionali a bordo di un volo intercontinentale in viaggio da Los Angeles a Shanghai. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Deep Water’: il trailer del nuovo disaster movie con gli squali

“The Great Flood” è un film sudcoreano che esplora un disastro naturale di vasta portata e le sfide di chi cerca di affrontarlo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Tides and Channels: Navigating 4-6' Waters #TideWisdom #BoatLife #ChannelNavigation

Argomenti discussi: Deep Water, il trailer: 27 anni dopo Blu Profondo, Renny Harlin torna a nutrire gli squali con un disaster movie; Deep Water, Il Trailer Ufficiale del Film di Renny Harlin con Aaron Eckhart - HD - Film (2026); BLUE LOCK live action: il film ha una data di uscita, guarda il trailer; Il film live-action ispirato al manga Blue Lock.

Deep Water: il teaser trailer del film di Adrian Lyne con Ana de Armas e Ben AffleckIn America Deep Water, ritorno del regista Adrian Lyne al lungometraggio, andrà direttamente in streaming su Prime Video il 18 marzo. Protagonista l'ex coppia Ana de Armas e Ben Affleck, che vediamo ... comingsoon.it

Acque profonde - Deep Water: il full trailer del film con Ana De Armas e Ben AffleckDebutta in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 18 marzo il thriller erotico diretto da Adrian Lyne, autore di molti dei film più iconici degli anni Ottanta. Il trailer di Acque Profonde - Deep ... comingsoon.it

Arriverà prossimamente nei nostri cinema con Notorious Pictures #DeepWater, un incrocio tra disaster movie e shark movie diretto da Renny Harlin con un cast di primo piano. Ecco il primo trailer. x.com

10 Febbraio 2026 Questa sera alle 21:15 su La 7 Cinema (Ch.29) Deep Water-Acque Profonde (2021) (Thriller) #Passionehorror facebook