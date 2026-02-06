I soci Conad Nord Ovest | Migliorare la qualità della vita delle persone

I soci di Conad Nord Ovest hanno annunciato un nuovo impegno per migliorare la vita nelle comunità in cui operano. L’obiettivo è rafforzare il rapporto con il territorio e offrire servizi più vicini alle esigenze dei clienti. I rappresentanti dell’azienda spiegano che, per loro, essere impresa significa vivere ogni giorno accanto alle persone, contribuendo a rendere più semplice e migliore la quotidianità.

"Per noi – scrivono i soci Conad Nord Ovest – essere impresa significa vivere quotidianamente il territorio e contribuire alla qualità della vita delle persone che lo abitano. Il nostro ruolo va oltre il punto vendita: siamo parte attiva della comunità, impegnati nel promuovere servizio e attenzione, ascolto e responsabilità condivisa. Il tema di quest’anno, ’Il valore della convivialità: il cibo come esperienza di incontro, cultura e comunità’, descrive molto bene ciò che sperimentiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Il cibo è relazione, storia, identità. Attraverso ciò che proponiamo nei nostri negozi raccontiamo tradizioni locali, sosteniamo produttori del territorio e favoriamo momenti di scambio culturale e inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I soci di Conad Nord Ovest ribadiscono il loro impegno a Modena: per loro, essere un'impresa significa vivere il territorio e aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

Conad Nord Ovest amplia la propria presenza nel territorio con l'acquisizione di PiùMè, rafforzando la rete di punti vendita e consolidando la propria posizione nel settore della distribuzione alimentare.

