Dybala, ex giocatore della Juventus, sembra pronto a lasciare la Roma. Secondo fonti di stampa, la separazione tra il calciatore e il club giallorosso sarebbe ormai prossima. Tra le possibili destinazioni si fa sempre più insistente l’ipotesi di un ritorno al Boca Juniors. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata, ma gli indizi puntano verso questa direzione.

Spinazzola alla Juve, spunta un retroscena: il calciatore è stato offerto ai bianconeri per un motivo. I dettagli Vicario Juve, si complica la pista per il portiere italiano? Un club è stato a Londra per sondare il terreno con il Tottenham. Le ultimissime Spinazzola Juve, bianconeri in pressing per un possibile ritorno: sul tavolo c’è già questa offerta! Tutti i dettagli Juventus Next Gen, ufficiali le date dei playoff 2026: quando giocheranno i bianconeri di Brambilla. Il comunicato Puczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice Cambiaso Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dybala, l’ex Juve cambia squadra? La separazione con la Roma è sempre più vicina. E spunta un indizio sulla nuova destinazione

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