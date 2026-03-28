David rigenerato dal Canada | doppietta su rigore contro l’Islanda Poi esce per infortunio

Durante la partita tra il Canada e l’Islanda, il giocatore ha segnato due gol su rigore. Dopo aver realizzato le due reti, è stato sostituito a causa di un infortunio. La partita si è conclusa con questa sequenza di eventi, senza ulteriori dettagli sul prosieguo del match o sulle conseguenze dell’infortunio. La sua presenza in campo si è conclusa con questa sostituzione.

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