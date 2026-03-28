Dal trench tropicale al tailleur elegante anti-caldo i capi di abbigliamento e gli accessori imprescindibili per elevare il guardaroba di aprile in un attimo

Con l’arrivo di aprile, si affacciano nel guardaroba capi come trench tropicali, tailleur leggeri e bluse con motivi floreali. Gli accessori includono occhiali da sole eleganti e orecchini a fiore dal design moderno. Questi elementi sono considerati essenziali per affrontare le giornate più calde con stile e praticità.

T rench per la stagione calda, bluse fiorite, occhiali da sole eleganti, abiti chic da giorno, orecchini a fiore moderni. Tutte le idee shopping più interessanti e le novità originali, per rinnovare il guardaroba con capi strategici e chic nel mese di aprile 2026. Quando arrivano le occasioni importanti a partire da Pasqua, fino alle prime cerimonie della primavera. Trench tropicale per Burberry. Per i suoi 170 anni, Burberry aggiorna i capi must per la stagione estiva, introducendo texture innovative come il gabardine tropicale, la versione più leggera del suo tessuto storico, pensato per affrontare con stile i climi caldi. Immagine Courtesy of Burberry. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal trench tropicale al tailleur elegante anti-caldo, i capi di abbigliamento e gli accessori imprescindibili per elevare il guardaroba di aprile in un attimo Articoli correlati Dal feed al guardaroba: i 10 capi e accessori più virali della Primavera 2026Come fanno le it-girl a essere tali? Qual è il loro vero talento? Non tanto quello di individuare le tendenze, operazione che, in fondo, può partire... Leggi anche: Dall'abbigliamento agli accessori. C'è un tessuto che cambia le regole del guardaroba